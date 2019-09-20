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У Києві напали на депутата 

П'ятниця, 20 вересня 2019, 05:35

У столиці на місці незаконного будівництва депутата Київської міської ради Володимира Назаренка невідомий вдарив цеглиною по голові.

Джерело: сайт поліції Києва, Facebook-сторінка Назаренка та київського осередку всеукраїнського об’єднання "Свобода"

Деталі: Інцидент трапився на місці незаконного будівництва, куди депутат викликав поліцію. 

Під час спілкування Назаренка із правоохоронцями невідомий чоловік завдав удару.

Правопорушника затримали та доставили до відділу поліції для з’ясування всіх обставин.

 

У столиці на місці незаконного будівництва депутата Київської міської ради Володимира Назаренка невідомий вдарив цеглиною по голові.

Фото з сторінки Володимира Назаренка

 У київській "Свободі", представником якої є постраждалий, додали, що це не перший напад на Назаренка з боку представників забудовників.

Теми: Київполіція
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