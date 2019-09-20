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В Киеве напали на депутата

Пятница, 20 сентября 2019, 05:35

В столице на месте незаконного строительства депутата Киевского городского совета Владимира Назаренко неизвестный ударил кирпичом по голове.

Источник: сайт полиции Киева, Facebook-страница Назаренко и киевского отделения всеукраинского объединения "Свобода"

Детали: Инцидент произошел на месте незаконного строительства, куда депутат вызвал полицию.

Во время общения Назаренка с правоохранителями неизвестный мужчина нанес удар.

Правонарушителя задержали и доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств

 

В столице на месте незаконного строительства депутата Киевского городского совета Владимира Назаренко неизвестный ударил кирпичом по голове.

Фото со страницы Владимира Назаренко

В киевской "Свободе", представителем которой является пострадавший, добавили, что это не первое нападение на Назаренко со стороны представителей застройщиков.

Темы: Киевполиция
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