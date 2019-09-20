В Киеве напали на депутата
Пятница, 20 сентября 2019, 05:35
В столице на месте незаконного строительства депутата Киевского городского совета Владимира Назаренко неизвестный ударил кирпичом по голове.
Источник: сайт полиции Киева, Facebook-страница Назаренко и киевского отделения всеукраинского объединения "Свобода"
Детали: Инцидент произошел на месте незаконного строительства, куда депутат вызвал полицию.
Во время общения Назаренка с правоохранителями неизвестный мужчина нанес удар.
Правонарушителя задержали и доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств
В киевской "Свободе", представителем которой является пострадавший, добавили, что это не первое нападение на Назаренко со стороны представителей застройщиков.