В Киеве напали на депутата

В столице на месте незаконного строительства депутата Киевского городского совета Владимира Назаренко неизвестный ударил кирпичом по голове.

Источник: сайт полиции Киева, Facebook-страница Назаренко и киевского отделения всеукраинского объединения "Свобода"

Детали: Инцидент произошел на месте незаконного строительства, куда депутат вызвал полицию.

Во время общения Назаренка с правоохранителями неизвестный мужчина нанес удар.

Правонарушителя задержали и доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств

В столице на месте незаконного строительства депутата Киевского городского совета Владимира Назаренко неизвестный ударил кирпичом по голове. Фото со страницы Владимира Назаренко

В киевской "Свободе", представителем которой является пострадавший, добавили, что это не первое нападение на Назаренко со стороны представителей застройщиков.