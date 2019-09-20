Пожежа у Луцькому військовому госпіталі знищила дах і верхній поверх

У Луцькому гарнізонному військовому госпіталі вночі сталася пожежа, вогонь повністю знищив дах і частину верхнього поверху.

Джерело: ДСНС у Волинській області, "Волинські новини"

Деталі: 20 вересня о 02:25 надійшло повідомлення про пожежу в госпіталі на вулиці Сенаторки Левчанівської. О 03:12 пожежу локалізували, а о 5:00 ліквідували.

Рятувальники евакуювали пацієнтів та персонал госпіталю. Загалом евакуйована 91 людина, з яких 7 хворих у важкому стані та 11 працівників госпіталю. Пацієнтів госпіталю розміщено у Луцькій міській клінічній лікарні.

Постраждалих від пожежі немає.

Пожежа охопила покрівлю лікарняного корпусу. Площа пожежі складала близько 500 квадратних метрів.

Триває розбір конструкцій.

Пожежа у Луцькому військовому госпіталі ДСНС

Причина пожежі встановлюється. На місці події працює спеціальна комісія.

Будівля перебуває на балансі Міноборони та має історичну цінність, тут був Монастир ордена тринітаріїв.