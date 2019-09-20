Пожар в Луцком военном госпитале уничтожил крышу и верхний этаж

В Луцком гарнизонном военном госпитале ночью произошел пожар, огонь полностью уничтожил крышу и часть верхнего этажа.

Источник: ГСЧС в Волынской области, "Волынские новости"

Детали: 20 сентября в 02:25 поступило сообщение о пожаре в госпитале на улице Сенаторши Левчановской. В 3:12 пожар локализировали, а в 5:00 ликвидировали.

Спасатели эвакуировали пациентов и персонал госпиталя. В целом эвакуирован 91 человек, из которых 7 больных в тяжелом состоянии и 11 работников госпиталя. Пациентов госпиталя разместили в Луцкой городской клинической больнице.

Пострадавших от пожара нет.

Пожар охватил кровлю больничного корпуса. Площадь пожара составляла около 500 квадратных метров.

Ведется разбор конструкций.

Пожар в Луцком военном госпитале ГСЧС

Причина пожара устанавливается. На месте происшествия работает специальная комиссия.

Здание находится на балансе Минобороны и имеет историческую ценность, здесь был монастырь ордена тринитариев.