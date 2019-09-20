Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Пожар в Луцком военном госпитале уничтожил крышу и верхний этаж

Пятница, 20 сентября 2019, 08:58
Пожар в Луцком военном госпитале уничтожил крышу и верхний этаж

В Луцком гарнизонном военном госпитале ночью произошел пожар, огонь полностью уничтожил крышу и часть верхнего этажа.

Источник: ГСЧС в Волынской области, "Волынские новости"

Детали: 20 сентября в 02:25 поступило сообщение о пожаре в госпитале на улице Сенаторши Левчановской. В 3:12 пожар локализировали, а в 5:00 ликвидировали.

Спасатели эвакуировали пациентов и персонал госпиталя. В целом эвакуирован 91 человек, из которых 7 больных в тяжелом состоянии и 11 работников госпиталя. Пациентов госпиталя разместили в Луцкой городской клинической больнице.

Пострадавших от пожара нет.

Пожар охватил кровлю больничного корпуса. Площадь пожара составляла около 500 квадратных метров.

 
 
volynnews.com
 

Ведется разбор конструкций.

Пожежа у Луцькому військовому госпіталі
Пожар в Луцком военном госпитале
ГСЧС

Причина пожара устанавливается. На месте происшествия работает специальная комиссия.

Здание находится на балансе Минобороны и имеет историческую ценность, здесь был монастырь ордена тринитариев.

"Украинская правда" в Threads

Темы: пожарЛуцк
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Все новости...
пожар
Россияне ударили по Запорожью: попали в объект инфраструктуры
В оккупированной Макеевке большой пожар − горит нефтебаза
В Великом Новгороде в России загорелась ТЭЦ
Последние новости
12:29
Зеленский ввел санкции против более 50 человек и 140 компаний
12:20
У Орбана обвинили правительство Туска в связях с "империей Сороса"
12:11
В Tesla рассматривают Cybertruck как массовый автомобиль
11:57
Удар РФ по кафе в Краматорске: СБУ назвала мотивы корректировщика
11:44
Был классиком украинского перевода: умер переводчик "Хоббита" и "Улисса" Александр Мокровольский
11:40
Российский "КамАЗ" импортирует детали из Австрии - Trap Aggressor
11:24
Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии
11:16
МВФ не понравилось, как Молдова заменила главу Нацбанка на румынского сенатора
11:02
Китай простимулирует экономику на 140 миллиардов долларов
10:51
фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС
Все новости...
Реклама: