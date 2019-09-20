Пожар в Луцком военном госпитале уничтожил крышу и верхний этаж
В Луцком гарнизонном военном госпитале ночью произошел пожар, огонь полностью уничтожил крышу и часть верхнего этажа.
Источник: ГСЧС в Волынской области, "Волынские новости"
Детали: 20 сентября в 02:25 поступило сообщение о пожаре в госпитале на улице Сенаторши Левчановской. В 3:12 пожар локализировали, а в 5:00 ликвидировали.
Спасатели эвакуировали пациентов и персонал госпиталя. В целом эвакуирован 91 человек, из которых 7 больных в тяжелом состоянии и 11 работников госпиталя. Пациентов госпиталя разместили в Луцкой городской клинической больнице.
Пострадавших от пожара нет.
Пожар охватил кровлю больничного корпуса. Площадь пожара составляла около 500 квадратных метров.
Ведется разбор конструкций.
Причина пожара устанавливается. На месте происшествия работает специальная комиссия.
Здание находится на балансе Минобороны и имеет историческую ценность, здесь был монастырь ордена тринитариев.