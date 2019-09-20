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В Івано-Франківську аварійно сів літак "Валенсія - Київ"

П'ятниця, 20 вересня 2019, 11:02

У міжнародному аеропорту "Івано-Франківськ" аварійно здійснив посадку авіарейс "Валенсія - Київ" через висвітлення датчика про несправність шасі.

Джерело: прес-служба Івано-Франківської обласної держадміністрації

Дослівно: "О 21.37 даний рейс здійснив посадку, без негативних наслідків. О 21.44 для підрозділів УДСНС подано команду - відбій. Причина аварійної посадки – висвітлення датчика про несправність шасі".

Деталі: Загальна кількість пасажирів разом із членами екіпажу - 90 осіб. Подія сталася ввечері 19 вересня. Повідомлення до ОКЦ УДСНС надійшло о 21.26.

Українська правда

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Теми: Івано-Франківськаеропортавіа
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