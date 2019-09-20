В Івано-Франківську аварійно сів літак "Валенсія - Київ"

У міжнародному аеропорту "Івано-Франківськ" аварійно здійснив посадку авіарейс "Валенсія - Київ" через висвітлення датчика про несправність шасі.

Джерело: прес-служба Івано-Франківської обласної держадміністрації

Дослівно: "О 21.37 даний рейс здійснив посадку, без негативних наслідків. О 21.44 для підрозділів УДСНС подано команду - відбій. Причина аварійної посадки – висвітлення датчика про несправність шасі".

Деталі: Загальна кількість пасажирів разом із членами екіпажу - 90 осіб. Подія сталася ввечері 19 вересня. Повідомлення до ОКЦ УДСНС надійшло о 21.26.