В Ивано-Франковске аварийно сел самолет "Валенсия - Киев"

В международном аэропорту "Ивано-Франковск" аварийно приземлился авиарейс "Валенсия - Киев" из-за освещения датчика неисправности шасси.

Источник: пресс-служба Ивано-Франковской областной госадминистрации

Дословно: "В 21.37 данный рейс совершил посадку, без негативных последствий. В 21.44 для подразделений УГСЧС подано команду - отбой. Причина аварийной посадки - освещение датчика неисправности шасси".

Детали: Общее количество пассажиров вместе с членами экипажа - 90 человек. Происшествие произошло вечером 19 сентября. Сообщение в ОКЦ УГСЧС поступило в 21.26.