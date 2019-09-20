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В Ивано-Франковске аварийно сел самолет "Валенсия - Киев"

Пятница, 20 сентября 2019, 11:02

В международном аэропорту "Ивано-Франковск" аварийно приземлился авиарейс "Валенсия - Киев" из-за освещения датчика неисправности шасси.

Источник: пресс-служба Ивано-Франковской областной госадминистрации

Дословно: "В 21.37 данный рейс совершил посадку, без негативных последствий. В 21.44 для подразделений УГСЧС подано команду - отбой. Причина аварийной посадки - освещение датчика неисправности шасси".

Детали: Общее количество пассажиров вместе с членами экипажа - 90 человек. Происшествие произошло вечером 19 сентября. Сообщение в ОКЦ УГСЧС поступило в 21.26.

Украинская правда
Темы: Ивано-Франковскаэропортавиа
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