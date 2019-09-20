"Слуга народа" – журналисту: "Кто вы такая, чтобы меня проверять?"

Нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко не смог ответить на вопрос журналиста, поэтому посоветовал ей "попить воды" и добавил, что она не имеет права его проверять.

Источник: Twitter "Радио Свобода".

Детали: Журналист предложила Тищенко и его коллеге Артему Культенко пройти небольшой тест на знание министров, за назначение которых они голосовали.

"Слуги народа" не смогли ответить на вопрос, кто сейчас возглавляет Министерство здравоохранения.

"Девушка, вы сегодня этот вопрос задавали 50 раз всем моим коллегам. Для чего вы это делаете, какова ваша цель?" - спросил Тищенко.

Журналист объяснила, что многие люди обвиняют "Слуге народа", что они голосуют, но не читают, за что голосуют. А поскольку нардепы недавно назначали новое правительство, то должны были бы знать, кого они поддерживали.

На это Тищенко набрал в стакан воды и сказал: "Попейте водички, вам полезно".

Культенко заявил, что "с радостью давал бы комментарии журналистам", но не понимает, зачем ему задают такие вопросы.

Нардепы уверяли, что читают законы, поэтому журналист сказала, что хочет это проверить.

"А кто вы такая, чтобы меня проверять? Ну кто вы? Мой отец? Или жена? Кто вы, чтобы проверять?", - сказал Тищенко.

Журналист сказала, что она представитель СМИ, и что задача СМИ контролировать власть. Тищенко на это ничего не ответил, а просто ушел.