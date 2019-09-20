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Синоптик розповіла, коли чекати потепління

П'ятниця, 20 вересня 2019, 12:11

У найближчу по всій території України, окрім Закарпаття, південно-східної частини та сходу, очікуються заморозки до -3 градусів, але вже в неділю суттєво потеплішає.

Джерело: синоптик Наталя Діденко у Facebook.

Пряма мова: "Ізотерма (лінія з однаковою температурою повітря) у нуль градусів і нижче охопить практично всю Україну. А це означає, що в межах цієї ізотерми найближчої ночі ймовірні заморозки 0-3 градуси".

Деталі: 21 вересня вдень +12+15 градусів, на півдні до +14+19 градусів. На Житомирщині, Рівненщині, у Дніпропетровській області та в східній частині України – дощі, на решті території – без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-12 м/с.

У Києві 21 вересня буде переважно сухо, але холодно та вітряно. Вночі +3+5 градусів, на околицях можливі заморозки 0-3 градуси, вдень близько +12 градусів.

22 вересня в Україні суттєво потеплішає, буде сонячно, але вітряно. Вночі до +7+9, вдень до +20 градусів.  

23 вересня, у день осіннього рівнодення, також буде сонячно, проте знову трохи похолоднішає.
 

Українська правда
Теми: погода
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