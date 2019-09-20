Синоптик рассказала, когда ждать потепления

В ближайшую по всей территории Украины, кроме Закарпатья, юго-восточной части и востока, ожидаются заморозки до -3 градусов, но уже в воскресенье существенно потеплеет.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Прямая речь: "Изотерма (линия с одинаковой температурой воздуха) в ноль градусов и ниже охватит практически всю Украину. А это значит, что в рамках этой изотермы ближайшей ночью вероятные заморозки 0-3 градуса".

Детали: 21 сентября днем ​​+12+15 градусов, на юге до +14+19 градусов. На Житомирщине, Ровенщине, в Днепропетровской области и в восточной части Украины – дожди, на остальной территории – без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-12 м/с.

В Киеве 21 сентября будет преимущественно сухо, но холодно и ветрено. Ночью +3+5 градусов, на окрестностях возможны заморозки 0-3 градуса, днем ​​около +12 градусов.

22 сентября в Украине существенно потеплеет, будет солнечно, но ветрено. Ночью до +7+9, днем ​​до +20 градусов.

23 сентября, в день осеннего равноденствия, также будет солнечно, однако снова немного похолодает.