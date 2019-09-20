Трамп і Дуда підпишуть декларацію про збільшення військ США у Польщі

23 вересня у Нью-Йорку президенти Анджей Дуда і Дональд Трамп мають підписати військову декларацію щодо розміщення в Польщі збільшеного контингенту американських військ.

Про це заявив голова Канцелярії президента Польщі Кшиштоф Щерський, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Onet.

"Засідання буде повноцінним, тобто відбудуться переговори віч-на-віч, але потім відбудуться пленарні переговори делегацій. У них також візьмуть участь міністр закордонних справ та міністр оборони. Ми також передбачаємо підписання військової декларації щодо місця розташування та роз'яснення присутності в Польщі збільшеного контингенту американських військ, яка мала бути підписана у Варшаві під час відкладеного візиту президента США до Польщі", - заявив Щерський.

За його словами, переговори відбудуться з ініціативи президента США.

Нагадаємо: