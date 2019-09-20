Трамп и Дуда подпишут декларацию об увеличении войск США в Польше

23 сентября в Нью-Йорке президенты Анджей Дуда и Дональд Трамп должны подписать декларацию о размещении в Польше увеличенного контингента американских войск.

Об этом заявил председатель Канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.

"Заседание будет полноценным, то есть состоятся переговоры с глазу на глаз, но потом состоятся пленарные переговоры делегаций. В них также примут участие министр иностранных дел и министр обороны. Мы также предполагаем подписание военной декларации о месте расположения и разъяснении присутствия в Польше увеличенного контингента американских войск, которая должна быть подписана в Варшаве во время отложенного визита президента США в Польшу", - заявил Щерский.

По его словам, переговоры состоятся по инициативе президента США.

Напомним: