Трамп и Дуда подпишут декларацию об увеличении войск США в Польше

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Пятница, 20 сентября 2019, 12:11

23 сентября в Нью-Йорке президенты Анджей Дуда и Дональд Трамп должны подписать декларацию о размещении в Польше увеличенного контингента американских войск.

Об этом заявил председатель Канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.

"Заседание будет полноценным, то есть состоятся переговоры с глазу на глаз, но потом состоятся пленарные переговоры делегаций. В них также примут участие министр иностранных дел и министр обороны. Мы также предполагаем подписание военной декларации о месте расположения и разъяснении присутствия в Польше увеличенного контингента американских войск, которая должна быть подписана в Варшаве во время отложенного визита президента США в Польшу", - заявил Щерский.

По его словам, переговоры состоятся по инициативе президента США.

Напомним:

  • В июне в Вашингтоне президент США Дональд Трамп и президент Польши Дуда подписали оборонительное соглашение, по которому еще 1000 американских военных должны разместить в Польше на ротационной основе. Сейчас в стране размещены более 4500 военных США.

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Темы: США Польша


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