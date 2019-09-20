Апарат Ради очолив заступник начальника УДО

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П'ятниця, 20 вересня 2019, 12:50

Народні депутати призначили керівником апарату Верховної Ради В'ячеслава Штучного.

Джерело: засідання парламенту, "Інтерфакс-Україна"

"За" проголосували 340 нардепів. Рішення приймалося без обговорення.

 

Деталі: У травні 2019 року президент Володимир Зеленський призначив Штучного першим заступником начальника Управління державної охорони.

Із січня 2018 року він був позаштатним радником міністра закордонних справ.

Згідно з біографією, розданою народним депутатам, із жовтня 2015 року до травня 2019-го Штучний був фізичною особою-підприємцем.

У 2017-2018 роках був науковим співробітником Науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю при Раді національної безпеки і оборони.

У цей же період новий керівник апарату ВР став доцентом кафедри публічного управління та адміністрування Національної академії внутрішніх справ і помічником ректора.

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Теми: Верховна Рада


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