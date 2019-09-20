Аппарат Рады возглавил замначальника Управления госохраны

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Пятница, 20 сентября 2019, 12:50

Народные депутаты назначили руководителем аппарата Верховной Рады Вячеслава Штучного.

Источник: заседание парламента, "Интерфакс-Украина"

"За" проголосовали 340 нардепов. Решение принималось без обсуждения.

 

Детали: В мае 2019 года президент Владимир Зеленский назначил Штучного первым заместителем начальника Управления государственной охраны.

С января 2018 года он был внештатным советником министра иностранных дел.

Согласно биографии, розданной народным депутатам, с октября 2015 по май 2019-го Штучный был физическим лицом-предпринимателем.

В 2017-2018 годах был научным сотрудником Научно-исследовательского центра по проблемам борьбы с организованной преступностью при Совете национальной безопасности и обороны.

В этот же период новый руководитель аппарата ВР стал доцентом кафедры публичного управления и администрирования Национальной академии внутренних дел и помощником ректора.

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Темы: Верховная Рада


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