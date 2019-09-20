Парламент сказав "ні" українському "коньяку" і "шампанському"

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П'ятниця, 20 вересня 2019, 14:17

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроект про вдосконалення правової охорони географічних зазначень.

Відповідне рішення підтримали 277 депутатів, повідомляє "Економічна правда".

Представила законопроект заступник голови Комітету з питань економічного розвитку Роксолана Підласа.

Під час підготовки законопроекту надійшло 85 пропозицій, 82 з яких враховано.

Зазначається, що цей законопроект є частиною зобов'язань України у межах угоди про асоціацію. Він повинен забезпечити захист іноземних географічних зазначень та створити підстави для створення таких зазначень в Україні.

"Метою прийняття проекту закону є забезпечення виконання зобов’язань України у сфері європейської інтеграції в частині узгодження вимог чинного законодавства щодо охорони прав на географічні зазначення із правом ЄС", - йдеться у пояснювальній записці до законопроекту.

Географічне зазначення -  це назва або позначення, котрі ідентифікують товар як такий, що походить з певної території, країни, регіону або місцевості і особлива якість, репутація та інші важливі характеристики, які значною мірою пов'язані із його географічним походженням.

Приклади зареєстрованих географічних зазначень - пармезан, фета, коньяк, шампанське.

У першому читанні відповідний законопроект був ухвалений 11 вересня.

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Теми: Верховна Рада законодавство


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