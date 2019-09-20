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В ОП офіційно анонсували зустріч Зеленського з Трампом

П'ятниця, 20 вересня 2019, 15:24
В ОП офіційно анонсували зустріч Зеленського з Трампом

Офіс президента України представив детальний план візиту Володимира Зеленського у США.

Про це повідомляє "Європейська правда".

23–26 вересня Володимир Зеленський здійснить робочий візит до США для участі у 74-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Зеленський виступить з промовою під час загальних дебатів сесії Генасамблеї ООН, а також візьме участь у саміті щодо Цілей сталого розвитку.

У Нью-Йорку він проведе низку двосторонніх зустрічей з лідерами іноземних країн, зокрема з президентом США Дональдом Трампом. Як повідомляли ЗМІ, зустріч відбудеться 25 вересня і триватиме 45 хвилин.

Крім того, у рамках візиту Зеленський зустрінеться з лідерами української громади Сполучених Штатів, керівниками єврейських організацій США, а також з представниками американських ділових кіл.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийСШАООН
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