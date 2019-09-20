В ОП официально анонсировали встречу Зеленского с Трампом

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Пятница, 20 сентября 2019, 15:24

Офис президента Украины представил детальный план визита Владимира Зеленского в США.

Об этом сообщает "Европейская правда".

23-26 сентября Владимир Зеленский осуществит рабочий визит в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Зеленский выступит с речью во время общих дебатов сессии Генассамблеи ООН, а также примет участие в саммите по целям устойчивого развития.

В Нью-Йорке он проведет ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных государств, в том числе с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщали СМИ, встреча состоится 25 сентября и продлится 45 минут.

Кроме того, в рамках визита Зеленский встретится с лидерами украинской общины Соединенных Штатов, руководителями еврейских организаций США, а также с представителями американских деловых кругов.

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Темы: Зеленский США ООН


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