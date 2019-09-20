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Делегацію України в ПАРЄ очолила депутатка "Слуги народу"

П'ятниця, 20 вересня 2019, 16:02

Делегацію України в Парламентській асамблеї Ради Європи очолила депутатка від партії "Слуга народу" Єлизавета Ясько.

Відповідне рішення було ухвалено на Установчих зборах членів делегації, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на УНІАН.

На посаду голови делегації розглядалися дві кандидатури: Ясько та іншої представниці "Слуги народу" Марії Мезенцевої. Після обговорення члени делегації рейтинговим голосуванням обрали головою Ясько. 

 

Єлизавета Ясько

28-річна Ясько – український політолог, експерт з питань культури. До парламенту пройшла за списком "Слуги народу" під номером 15.

Вона є продюсером фільму "Крим: брудний секрет Росії". Засновниця ініціативи з культурної дипломатії Yellow Blue Strategy, раніше працювала віцепрезидентом в blockchain-стартапі та координатором Українського кризового медіа-центру.

Ясько має ступінь магістра політології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, закінчила Школу державного управління Блаватніка в Оксфордському університеті. 

Першим заступником голови делегації став представник "Батьківщини" Сергій Соболєв, а заступником - представник "Голосу" Рустем Умєров.

Новий склад української делегації України в ПАРЄ сформували в Раді минулого тижня, до неї увійшли 12 депутатів.

На початку жовтня розпочинається осіння сесія ПАРЄ, на ній мають розглянути проект резолюції щодо становища кримських татар на окупованому Росією півострові.

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