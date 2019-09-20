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Делегацию Украины в ПАСЕ возглавила депутат "Слуги народа"

Пятница, 20 сентября 2019, 16:02

Делегацию Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы возглавила депутат от партии "Слуга народа" Елизавета Ясько.

Соответствующее решение было принято на Учредительном собрании членов делегации, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на УНИАН.

На должность главы делегации рассматривались две кандидатуры: Ясько и другой представительницы "Слуги народа" Марии Мезенцевой. После обсуждения члены делегации рейтинговым голосованием избрали председателем Ясько.

 
Елизавета Ясько

28-летняя Ясько – украинский политолог, эксперт по вопросам культуры. В парламент прошла по списку "Слуги народа" под номером 15.

Она является продюсером фильма "Крым: грязный секрет России". Основательница инициативы по культурной дипломатии Yellow Blue Strategy, ранее работала вице-президентом в blockchain-стартапе и координатором Украинского кризисного медиа-центра.

Ясько имеет степень магистра политологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, окончила Школу государственного управления Блаватника в Оксфордском университете. 

Первым заместителем главы делегации стал представитель "Батькивщины" Сергей Соболев, а заместителем - представитель "Голоса" Рустем Умеров.

Новый состав украинской делегации Украины в ПАСЕ сформировали в Раде на прошлой неделе, в нее вошли 12 депутатов.

В начале октября начинается осенняя сессия ПАСЕ, на ней должны рассмотреть проект резолюции о положении крымских татар на оккупированном Россией полуострове.

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