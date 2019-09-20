Проти шамана, який ішов "виганяти Путіна", відкрили справу про екстремізм

Російський шаман Олександр Габишев, який ішов до Москви виганяти президента Росії Володимира Путіна з Кремля, став підозрюваним у справі про публічні заклики до екстремістської діяльності.

Джерело: коментар координатора правозахисту руху "Відкрита Росія" Олексія Прянишникова проекту Радіо Свобода Сибір.Реалії

Пряма мова Прянишникова: "За цією статтею йому загрожує термін до чотирьох років. Після затримання вони пообіцяли звільнити його під підписку про невиїзд в обмін на те, що він підпише добровільну згоду на обстеження в психдиспансері. Звичайно, це незаконно – вони повинні були вимагати обстеження через суд. Плюс до всього – це нічне затримання і відмова всіх відомств – ФСБ, МВС, Слідкому – відповідати на наші офіційні запити про місце перебування знаходження Габишева, тобто фактично спроби його заховати – безумовне порушення".

Деталі: За його словами, зараз із Габишевим працюють двоє юристів "Відкритої Росії". Захист планує подати заяву про відмову проходити обстеження, згода на яке була отримана незаконним шляхом.

У міжнародній правозахисній організації Amnesty International якутського шамана назвали в’язнем сумління і закликали звільнити його.

У російському представництві організації заявили, що реакція влади на його дії виглядає абсурдною, а Габишев, як і інші громадяни, має право на вільне вираження своїх політичних поглядів і проведення релігійних обрядів.

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков 20 вересня заявив, що Кремль не має відношення до затримання шамана.

Що було раніше: Якутський шаман Олександр Габишев ішов до Москви "виганяти" президента Росії Володимира Путіна з Кремля.

Він вважає Путіна породженням темних сил, з яким під силу впоратися тільки шаману.

В ніч на 19 вересня у російській Бурятії Габишева затримали. Для цього кілька десятків співробітників спецслужб перекрили федеральну трасу Р-258 "Байкал".

До затримання якутський шаман йшов вже шість місяців уздовж далекосхідних трас в сторону Москви, звідки в 2021 році має намір вигнати президента Росії.

Загін шамана продовжує пішки йти в сторону Москви.