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Активіста "Автомайдану" Якименка катували в російському полоні – дружина

П'ятниця, 20 вересня 2019, 17:53

Незаконно утримуваного у Росії учасника Автомайдану і волонтера Володимира Якименка катували російські правоохоронці.

Джерело: коментар дружини Якименка "Громадському радіо"

Дослівно Олена Якименко: "Іще тільки в перші дні, як його затримали на російській митниці, три дні його катували, вибиваючи зізнання, що він таки віз наркотики. Це їм вдалося, звісно, адже після таких тортур жодна людина не зможе витримати.

Йому вдягали протигаз, закривали доступ до повітря аж до втрати свідомості, потім били по голові. Також йому неодноразово було запропоновано, щоб він співпрацював з ФСБ Росії, на що він не погоджувався, за що його також катували.

Крім того, його катували після суду, на етапі до колонії, де він перебуває зараз. Примушували його навіть підписувати, що в нього був приступ епілепсії, тому він начебто впав зі стільця, вдарився обличчям об стіл. Адже треба було виправдати наслідки побиття.

Від нього вимагали, щоб він розповідав про військових і представників влади, які з ним були на фотографіях у Facebook. Вимагали розказати про розташування Збройних сил на межі з Кримом, дати номери телефонів певних осіб".

Передісторія:

  • Якименка затримали на адмінмежі з окупованим Кримом 11 червня 2017 року. ФСБ РФ звинуватила його у перевезенні наркотиків.
  • До того він неодноразово перетинав адмінмежу, оскільки працював таксистом. Дружина Якименка вважає, що його хтось підставив.
  • У РФ українця засудили до 15,5 років позбавлення волі.

Теми: Кримполітв'язні
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