Активиста "Автомайдана" Якименко пытали в российской плену – жена
Незаконно удерживаемого в России участника Автомайдана и волонтера Владимира Якименко пытали российские правоохранители.
Источник: комментарий жены Якименко "Громадському радіо"
Дословно Елена Якименко: "Еще только в первые дни, как его задержали на российской таможне, три дня его пытали, выбивая признание, что он все-таки вез наркотики. Это им удалось, конечно, ведь после такой пытки никто не сможет выдержать.
Ему надевали противогаз, закрывали доступ к воздуху до потери сознания, затем били по голове. Также ему неоднократно было предложено, чтобы он сотрудничал с ФСБ России, на что он не соглашался, за что его также пытали.
Кроме того, его пытали после суда, на этапе в колонию, где он находится сейчас. Заставляли его даже подписывать, что у него был приступ эпилепсии, поэтому он как будто упал со стула, ударился лицом о стол. Ведь надо было оправдать последствия избиения.
От него требовали, чтобы он рассказывал о военных и представителей власти, которые с ним были на фотографиях в Facebook. Требовали рассказать о расположении Вооруженных сил на границе с Крымом, дать номера телефонов определенных лиц".
История вопроса:
- Якименко задержали на админгранице с оккупированным Крымом 11 июня 2017 года. ФСБ РФ обвинила его в перевозке наркотиков.
- До этого он неоднократно пересекал админграницу, поскольку работал таксистом. Жена Якименко считает, что его кто-то подставил.
- В РФ украинца приговорили к 15,5 годам лишения свободы.