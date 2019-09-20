Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Активиста "Автомайдана" Якименко пытали в российской плену – жена

Пятница, 20 сентября 2019, 17:53

Незаконно удерживаемого в России участника Автомайдана и волонтера Владимира Якименко пытали российские правоохранители.

Источник: комментарий жены Якименко "Громадському радіо"

Дословно Елена Якименко: "Еще только в первые дни, как его задержали на российской таможне, три дня его пытали, выбивая признание, что он все-таки вез наркотики. Это им удалось, конечно, ведь после такой пытки никто не сможет выдержать.

Ему надевали противогаз, закрывали доступ к воздуху до потери сознания, затем били по голове. Также ему неоднократно было предложено, чтобы он сотрудничал с ФСБ России, на что он не соглашался, за что его также пытали.

Кроме того, его пытали после суда, на этапе в колонию, где он находится сейчас. Заставляли его даже подписывать, что у него был приступ эпилепсии, поэтому он как будто упал со стула, ударился лицом о стол. Ведь надо было оправдать последствия избиения.

От него требовали, чтобы он рассказывал о военных и представителей власти, которые с ним были на фотографиях в Facebook. Требовали рассказать о расположении Вооруженных сил на границе с Крымом, дать номера телефонов определенных лиц".

История вопроса:

  • Якименко задержали на админгранице с оккупированным Крымом 11 июня 2017 года. ФСБ РФ обвинила его в перевозке наркотиков.
  • До этого он неоднократно пересекал админграницу, поскольку работал таксистом. Жена Якименко считает, что его кто-то подставил.
  • В РФ украинца приговорили к 15,5 годам лишения свободы.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Крымполитзаключенные
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Все новости...
Крым
На выезд из оккупированного Крыма также начала образовываться пробка
Морпех впервые рассказал, как пытался взорвать мосты на Чонгар
Агент по прозвищу "Котигорошко"? Детали дела экс-главы крымского СБУ Олега Кулинича, обвиненного в государственной измене
Последние новости
12:29
Зеленский ввел санкции против более 50 человек и 140 компаний
12:20
У Орбана обвинили правительство Туска в связях с "империей Сороса"
12:11
В Tesla рассматривают Cybertruck как массовый автомобиль
11:57
Удар РФ по кафе в Краматорске: СБУ назвала мотивы корректировщика
11:44
Был классиком украинского перевода: умер переводчик "Хоббита" и "Улисса" Александр Мокровольский
11:40
Российский "КамАЗ" импортирует детали из Австрии - Trap Aggressor
11:24
Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии
11:16
МВФ не понравилось, как Молдова заменила главу Нацбанка на румынского сенатора
11:02
Китай простимулирует экономику на 140 миллиардов долларов
10:51
фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС
Все новости...
Реклама: