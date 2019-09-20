Активиста "Автомайдана" Якименко пытали в российской плену – жена

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Пятница, 20 сентября 2019, 17:53

Незаконно удерживаемого в России участника Автомайдана и волонтера Владимира Якименко пытали российские правоохранители.

Источник: комментарий жены Якименко "Громадському радіо"

Дословно Елена Якименко: "Еще только в первые дни, как его задержали на российской таможне, три дня его пытали, выбивая признание, что он все-таки вез наркотики. Это им удалось, конечно, ведь после такой пытки никто не сможет выдержать.

Ему надевали противогаз, закрывали доступ к воздуху до потери сознания, затем били по голове. Также ему неоднократно было предложено, чтобы он сотрудничал с ФСБ России, на что он не соглашался, за что его также пытали.

Кроме того, его пытали после суда, на этапе в колонию, где он находится сейчас. Заставляли его даже подписывать, что у него был приступ эпилепсии, поэтому он как будто упал со стула, ударился лицом о стол. Ведь надо было оправдать последствия избиения.

От него требовали, чтобы он рассказывал о военных и представителей власти, которые с ним были на фотографиях в Facebook. Требовали рассказать о расположении Вооруженных сил на границе с Крымом, дать номера телефонов определенных лиц".

История вопроса:

  • Якименко задержали на админгранице с оккупированным Крымом 11 июня 2017 года. ФСБ РФ обвинила его в перевозке наркотиков.
  • До этого он неоднократно пересекал админграницу, поскольку работал таксистом. Жена Якименко считает, что его кто-то подставил.
  • В РФ украинца приговорили к 15,5 годам лишения свободы.

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Темы: Крым политзаключенные


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