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У Нью-Йорку поліція перекривала Мангеттен. На Кліматичний марш прийшли 300 тисяч людей

Субота, 21 вересня 2019, 01:01
У Нью-Йорку поліція перекривала Мангеттен. На Кліматичний марш прийшли 300 тисяч людей

У Нью-Йорку триває масштабний мітинг у рамках глобального протесту проти політики урядів, яка призводить до глобальної кліматичної кризи. На акцію прийшли близько 300 тисяч людей.

Джерело: Укрінформ. 

Протестувальники вимагають негайних дій від уряду та Конгресу США задля порятунку планети, зокрема, переходу до відновлюваних джерел енергії, використання "зелених" технологій, обмеження застосування вугілля та видобувного палива в енергетиці, боротьби з забрудненням довкілля та вуглецевими викидами, які спричиняють глобальне потепління та підвищення рівня світового океану. 

Кількість учасників настільки велика, що поліції Нью-Йорка довелося перекрити ледь не весь район Lower Manhattan (нижню частину Мангеттена), включно зі входом на Бруклінський міст. 

Глобальний страйк відбувається у п'ятницю, 20 вересня, у майже 150 країнах світу. Це наймасштабніший в історії протест проти політики урядів, яка призводить до кліматичної кризи, та за впровадження екологічної та тривкої економіки.

Нагадаємо:

  • 23 вересня лідерка екоруху Грета Тунберг планує взяти участь у кліматичному саміті ООН у Нью-Йорку.

"Українська правда" у Threads

Теми: ООНСША
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