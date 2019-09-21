В Нью-Йорке полиция перекрывала Манхэттен. На Климатический марш пришли 300 000 человек

В Нью-Йорке продолжается масштабный митинг в рамках глобального протеста против политики правительств, которая приводит к глобальной климатической кризиса. На акцию пришли около 300 000 человек.

Источник: Укринформ.

Протестующие требуют немедленных действий от правительства и Конгресса США ради спасения планеты, в частности, перехода к возобновляемым источникам энергии, использование "зеленых" технологий, ограничения применения угля и добывающего топлива в энергетике, борьбе с загрязнением окружающей среды и углеродными выбросами, которые вызывают глобальное потепление и повышение уровня мирового океана.

Количество участников настолько велико, что полиции Нью-Йорка пришлось перекрыть чуть ли не весь район Lower Manhattan (нижнюю часть Манхэттена), включая вход на Бруклинский мост.

Глобальный страйк проводится в пятницу, 20 сентября, в почти 150 странах мира. Это самый масштабный в истории протест против политики правительств, которая приводит к климатической кризиса, и за внедрение экологической и прочной экономики.

Напомним: