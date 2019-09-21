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Трамп вперше зустрінеться з Зеленським за 4 дні

Субота, 21 вересня 2019, 03:14
Трамп вперше зустрінеться з Зеленським за 4 дні

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським вперше в рамках сесії Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку.

Джерело: представник Білого дому, передає Радіо Свобода.

Офіс президента України раніше також підтвердив зустріч на полях заходу ООН.

Очікується, що двоє політиків обговорять зокрема процес врегулювання війни на Донбасі, а також співпрацю України та США в галузях енергетики і торгівлі. Крім того, темою переговорів може стати занепокоєність Вашингтона спроби Китаю "заволодіти інтелектуальною власністю України", зазначили в Білому Домі.

Нагадаємо:

  • 27 серпня радник з питань національної безпеки США Джон Болтон під час візиту в Україну заявив, що Трамп запланував зустріч із Володимиром Зеленським у Варшаві.
  • 30 серпня президент США Дональд Трамп скасував поїздку до Польщі у зв'язку з тим, що на Флориду суне ураган.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийТрампСШАООН
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