Трамп вперше зустрінеться з Зеленським за 4 дні
Субота, 21 вересня 2019, 03:14
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським вперше в рамках сесії Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку.
Джерело: представник Білого дому, передає Радіо Свобода.
Офіс президента України раніше також підтвердив зустріч на полях заходу ООН.
Очікується, що двоє політиків обговорять зокрема процес врегулювання війни на Донбасі, а також співпрацю України та США в галузях енергетики і торгівлі. Крім того, темою переговорів може стати занепокоєність Вашингтона спроби Китаю "заволодіти інтелектуальною власністю України", зазначили в Білому Домі.
Нагадаємо:
- 27 серпня радник з питань національної безпеки США Джон Болтон під час візиту в Україну заявив, що Трамп запланував зустріч із Володимиром Зеленським у Варшаві.
- 30 серпня президент США Дональд Трамп скасував поїздку до Польщі у зв'язку з тим, що на Флориду суне ураган.