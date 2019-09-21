Трамп впервые встретится с Зеленским через 4 дня

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Суббота, 21 сентября 2019, 03:14

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским впервые в рамках сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке 25 сентября.

Источник: представитель Белого дома, передает Радио Свобода.

Офис президента Украины ранее также подтвердил встречу на полях мероприятия ООН.

Ожидается, что двое политиков обсудят в частности процесс урегулирования войны в Донбассе, а также сотрудничество Украины и США в области энергетики и торговли. Кроме того, темой переговоров может стать озабоченность Вашингтона попытки Китая "завладеть интеллектуальной собственностью Украины", отметили в Белом Доме.

Напомним:

  • 27 августа советник по вопросам национальной безопасности США Джон Болтон в ходе визита в Украину заявил, что Трамп запланировал встречу с Владимиром Зеленским в Варшаве.
  • 30 августа президент США Дональд Трамп отменил поездку в Польшу в связи с тем, что на Флориду надвигается ураган.

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Темы: Зеленский Трамп США ООН


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