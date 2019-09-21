Трамп впервые встретится с Зеленским через 4 дня

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским впервые в рамках сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке 25 сентября.

Источник: представитель Белого дома, передает Радио Свобода.

Офис президента Украины ранее также подтвердил встречу на полях мероприятия ООН.

Ожидается, что двое политиков обсудят в частности процесс урегулирования войны в Донбассе, а также сотрудничество Украины и США в области энергетики и торговли. Кроме того, темой переговоров может стать озабоченность Вашингтона попытки Китая "завладеть интеллектуальной собственностью Украины", отметили в Белом Доме.

Напомним: