Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Трамп впервые встретится с Зеленским через 4 дня

Суббота, 21 сентября 2019, 03:14
Трамп впервые встретится с Зеленским через 4 дня

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским впервые в рамках сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке 25 сентября.

Источник: представитель Белого дома, передает Радио Свобода.

Офис президента Украины ранее также подтвердил встречу на полях мероприятия ООН.

Ожидается, что двое политиков обсудят в частности процесс урегулирования войны в Донбассе, а также сотрудничество Украины и США в области энергетики и торговли. Кроме того, темой переговоров может стать озабоченность Вашингтона попытки Китая "завладеть интеллектуальной собственностью Украины", отметили в Белом Доме.

Напомним:

  • 27 августа советник по вопросам национальной безопасности США Джон Болтон в ходе визита в Украину заявил, что Трамп запланировал встречу с Владимиром Зеленским в Варшаве.
  • 30 августа президент США Дональд Трамп отменил поездку в Польшу в связи с тем, что на Флориду надвигается ураган.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийТрампСШАООН
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Все новости...
Зеленский
Зеленский прибудет на саммит НАТО в среду – Bloomberg
Столтенберг подтвердил участие Зеленского в саммите НАТО
В России может быть еще один мятеж – Зеленский
Последние новости
12:29
Зеленский ввел санкции против более 50 человек и 140 компаний
12:20
У Орбана обвинили правительство Туска в связях с "империей Сороса"
12:11
В Tesla рассматривают Cybertruck как массовый автомобиль
11:57
Удар РФ по кафе в Краматорске: СБУ назвала мотивы корректировщика
11:44
Был классиком украинского перевода: умер переводчик "Хоббита" и "Улисса" Александр Мокровольский
11:40
Российский "КамАЗ" импортирует детали из Австрии - Trap Aggressor
11:24
Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии
11:16
МВФ не понравилось, как Молдова заменила главу Нацбанка на румынского сенатора
11:02
Китай простимулирует экономику на 140 миллиардов долларов
10:51
фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС
Все новости...
Реклама: