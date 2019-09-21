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Зеленський підписав указ про невідкладні заходи в економіці

Субота, 21 вересня 2019, 04:01

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №713/2019 про невідкладні заходи щодо забезпечення економічного зростання, стимулювання розвитку регіонів та запобігання корупції. 

Джерело: сайт президента. 

З метою прискорення економічного розвитку, подальшої децентралізації влади та запобігання корупції Кабінету міністрів доручено забезпечити розроблення та внести на розгляд Верховної Ради до 1 жовтня 2019 року законопроекти:

  • про обіг земель сільськогосподарського призначення;
  • про легалізацію грального бізнесу в Україні; 
  • про внесення змін до деяких законів України щодо упорядкування видобутку бурштину в Україні;
  • про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо підвищення ефективності використання коштів Державного фонду регіонального розвитку.

До 1 січня 2020 року Кабмін має розробити та внести до парламенту законопроекти:

  • про засади адміністративно-територіального устрою України; 
  • про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення законодавства про місцеві вибори; 
  • про внесення змін до Закону України "Про засади державної регіональної політики" щодо підвищення спроможності агенцій регіонального розвитку;
  • про внесення змін до Закону України "Про стимулювання розвитку регіонів" щодо посилення конкурентоспроможності регіонів; 
  • про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оновлення законодавства про працю. 

Також уряду доручено передбачити під час доопрацювання проекту закону про Державний бюджет України на 2020 рік відповідно до обґрунтованих потреб кошти на здійснення заходів, спрямованих на стимулювання економічного зростання, підвищення соціальних стандартів, розвиток гірських територій українських Карпат, а також збільшення обсягу коштів Державного фонду регіонального розвитку.

Теми: Зеленськийекономіка
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