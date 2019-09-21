Зеленский подписал указ о неотложных мерах в экономике
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №713/2019 о неотложных мерах по обеспечению экономического роста, стимулированию развития регионов и предотвращению коррупции.
Источник: сайт президента.
С целью ускорения экономического развития, дальнейшей децентрализации власти и предотвращения коррупции Кабинету министров поручено обеспечить разработку и внести на рассмотрение Верховной Рады до 1 октября 2019 года законопроекты:
- об обороте земель сельскохозяйственного назначения;
- о легализации игорного бизнеса в Украине;
- о внесении изменений в некоторые законы Украины об упорядочении добычи янтаря в Украине;
- о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно повышения эффективности использования средств Государственного фонда регионального развития.
До 1 января 2020 года Кабмин должен разработать и внести в парламент законопроекты:
- о принципах административно-территориального устройства Украины;
- о внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании законодательства о местных выборах;
- о внесении изменений в Закон Украины "Об основах государственной региональной политики" по повышению действенности агентств регионального развития;
- о внесении изменений в Закон Украины "О стимулировании развития регионов" по усилению конкурентоспособности регионов;
- о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обновлении законодательства о труде.
Также правительству поручено предусмотреть во время доработки проекта закона о Государственном бюджете Украины на 2020 год в соответствии с обоснованными потребностями средства на осуществление мероприятий, направленных на стимулирование экономического роста, повышение социальных стандартов, развитие горных территорий украинских Карпат, а также увеличение объема средств Государственного фонда регионального развития.
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