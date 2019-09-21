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Зеленский подписал указ о неотложных мерах в экономике

Суббота, 21 сентября 2019, 04:01

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №713/2019 о неотложных мерах по обеспечению экономического роста, стимулированию развития регионов и предотвращению коррупции. 

Источник: сайт президента.

С целью ускорения экономического развития, дальнейшей децентрализации власти и предотвращения коррупции Кабинету министров поручено обеспечить разработку и внести на рассмотрение Верховной Рады до 1 октября 2019 года законопроекты:

  • об обороте земель сельскохозяйственного назначения;
  • о легализации игорного бизнеса в Украине;
  • о внесении изменений в некоторые законы Украины об упорядочении добычи янтаря в Украине; 
  • о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно повышения эффективности использования средств Государственного фонда регионального развития. 

До 1 января 2020 года Кабмин должен разработать и внести в парламент законопроекты:

  • о принципах административно-территориального устройства Украины; 
  • о внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании законодательства о местных выборах; 
  • о внесении изменений в Закон Украины "Об основах государственной региональной политики" по повышению действенности агентств регионального развития; 
  • о внесении изменений в Закон Украины "О стимулировании развития регионов" по усилению конкурентоспособности регионов; 
  • о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обновлении законодательства о труде. 

Также правительству поручено предусмотреть во время доработки проекта закона о Государственном бюджете Украины на 2020 год в соответствии с обоснованными потребностями средства на осуществление мероприятий, направленных на стимулирование экономического роста, повышение социальных стандартов, развитие горных территорий украинских Карпат, а также увеличение объема средств Государственного фонда регионального развития.

Темы: Зеленскийэкономика
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