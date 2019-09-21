На Хрещатику на вихідні перекрили рух транспорту
У Києві до вечора неділі заборонено рух усіх видів транспорту на ділянці вулиці Хрещатик у зв'язку з заходами до Дня рятівника.
Джерело: прес-служба КМДА
Дослівно: У зв’язку із заходом, передбачено заборону руху всіх видів транспорту із 22:00 20 вересня до 23:00 22 вересня на вулиці Хрещатик – від вулиці Богдана Хмельницького до вулиці Прорізної.
Деталі: На Хрещатику із 09:00 21 вересня до 19:00 22 вересня триватимуть урочисті заходи, присвячені Дню рятівника. Зокрема, будуть проведені змагання "Найсильніший пожежний-рятувальник України. Київ-2019".
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