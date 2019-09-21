На Хрещатику на вихідні перекрили рух транспорту

У Києві до вечора неділі заборонено рух усіх видів транспорту на ділянці вулиці Хрещатик у зв'язку з заходами до Дня рятівника.

Джерело: прес-служба КМДА

Дослівно: У зв’язку із заходом, передбачено заборону руху всіх видів транспорту із 22:00 20 вересня до 23:00 22 вересня на вулиці Хрещатик – від вулиці Богдана Хмельницького до вулиці Прорізної.

Деталі: На Хрещатику із 09:00 21 вересня до 19:00 22 вересня триватимуть урочисті заходи, присвячені Дню рятівника. Зокрема, будуть проведені змагання "Найсильніший пожежний-рятувальник України. Київ-2019".