На Хрещатику на вихідні перекрили рух транспорту

1032 перегляди
Субота, 21 вересня 2019, 09:34

У Києві до вечора неділі заборонено рух усіх видів транспорту на ділянці вулиці Хрещатик у зв'язку з заходами до Дня рятівника.

Джерело: прес-служба КМДА

Дослівно: У зв’язку із заходом, передбачено заборону руху всіх видів транспорту із 22:00 20 вересня до 23:00 22 вересня на вулиці Хрещатик – від вулиці Богдана Хмельницького до вулиці Прорізної.

Деталі: На Хрещатику із 09:00 21 вересня до 19:00 22 вересня триватимуть урочисті заходи, присвячені Дню рятівника. Зокрема, будуть проведені змагання "Найсильніший пожежний-рятувальник України. Київ-2019".

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Київ транспорт


powered by lun.ua
Матеріали за темою
"Мінера" мосту Метро арештували, застава – майже 300 тисяч 20 вересня 2019, 17:59
У київській гімназії перестали годувати дітей: існувала загроза їх життю 20 вересня 2019, 14:35
Скасування пайової участі: інфраструктурний колапс маленьких міст 20 вересня 2019, 12:00
Усі новини
Головні новини
Українська делегація не поїде на сесію ПАРЄ – депутат
ООС: за добу постраждало четверо військових
Байден відреагував на виправдання Трампа про розмову із Зеленським
У Нью-Йорку поліція перекривала Мангеттен. На Кліматичний марш прийшли 300 тисяч людей
Усі новини
Фото

Повірити в мрію. Модель з особливою шкірою

опитування

Українцям стали менше подобатися комедії

Медицина

Що варто знати про вакцинацію дітей з хронічними захворюваннями