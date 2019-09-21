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На Крещатике на выходных перекрыто движение транспорта

Суббота, 21 сентября 2019, 09:34

В Киеве до вечера воскресенья запрещено движение всех видов транспорта на участке улицы Крещатик в связи с мероприятиями ко Дню спасателя.

Источник: пресс-служба КГГА

Дословно: В связи с мероприятием, предусмотрен запрет движения всех видов транспорта с 22:00 20 сентября до 23:00 22 сентября на улице Крещатик – от улицы Богдана Хмельницкого до улицы Прорезной.

Детали: На Крещатике с 9:00 21 сентября до 19:00 22 сентября пройдут торжественные мероприятия, посвященные Дню спасателя. В частности, будут проведены соревнования "Самый сильный пожарный-спасатель Украины. Киев-2019".

Украинская правда

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Темы: Киевтранспорт
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