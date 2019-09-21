Мальта проведе незалежне розслідування вбивства журналістки

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Субота, 21 вересня 2019, 10:07

Мальта проведе незалежне публічне розслідування вбивства журналістки Дафни Каруани Галісії, убитої в 2017 році.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Times of Malta.

Прем'єр-міністр Джозеф Мускат призначив суддю у відставці Емерітуса Майкла Малліа для проведення незалежного громадського розслідування вбивства.

До складу комісії також увійдуть колишній декан юридичного факультету, конституційний експерт Ян Рефало і судово-медичний експерт Ентоні Абела Медічі.

Уряд заявив, що прем'єр-міністр зажадав, щоб розслідування було завершено протягом дев'яти місяців, після чого буде опублікований звіт.

У звіті про стан верховенства права на Мальті, опублікованому в червні, Рада Європи закликала уряд провести громадське розслідування з метою встановити, чи можна було запобігти смерті журналістки. Встановлений тримісячний термін для початку розслідування закінчувався 26 вересня.

Незабаром після вбивства були затримані троє підозрюваних, пізніше їм висунули офіційні звинувачення, а в липні почався судовий розгляд. Однак, замовники вбивства досі не встановлені.

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Теми: ЗМІ вбивство


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