Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Мальта проведет независимое расследование убийства журналистки

Суббота, 21 сентября 2019, 10:07

Мальта проведет независимое публичное расследование убийства журналистки Дафны Каруаны Галиции, убитой в 2017 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Times of Malta.

Премьер-министр Джозеф Мускат назначил судью в отставке Эмеритуса Майкла Маллию для проведения независимого общественного расследования убийства.

В состав комиссии также войдут бывший декан юридического факультета, конституционный эксперт Ян Рефало и судебно-медицинский эксперт Энтони Абела Медичи.

Правительство заявило, что премьер-министр потребовал, чтобы расследование было завершено в течение девяти месяцев, после чего будет опубликован отчет.

В отчете о состоянии верховенства права на Мальте, опубликованном в июне, Совет Европы призвал правительство провести общественное расследование с целью установить, можно ли было предотвратить смерть журналистки. Установленный трехмесячный срок для начала расследования истекал 26 сентября.

Вскоре после убийства были задержаны трое подозреваемых, позже им выдвинули официальные обвинения, а в июле началось судебное разбирательство. Однако, заказчики убийства до сих пор не установлены.

Предыстория:

Темы: СМИубийство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Все новости...
СМИ
СМИ узнали детали нового пакета помощи для Украины от Германии
В Чечне назвали "диверсией" избиение журналистки и адвоката
Сломали пальцы и уничтожили документы: в Чечне жестоко избили журналистку и адвоката
Последние новости
12:29
Зеленский ввел санкции против более 50 человек и 140 компаний
12:20
У Орбана обвинили правительство Туска в связях с "империей Сороса"
12:11
В Tesla рассматривают Cybertruck как массовый автомобиль
11:57
Удар РФ по кафе в Краматорске: СБУ назвала мотивы корректировщика
11:44
Был классиком украинского перевода: умер переводчик "Хоббита" и "Улисса" Александр Мокровольский
11:40
Российский "КамАЗ" импортирует детали из Австрии - Trap Aggressor
11:24
Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии
11:16
МВФ не понравилось, как Молдова заменила главу Нацбанка на румынского сенатора
11:02
Китай простимулирует экономику на 140 миллиардов долларов
10:51
фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС
Все новости...
Реклама: