Мальта проведет независимое расследование убийства журналистки

Мальта проведет независимое публичное расследование убийства журналистки Дафны Каруаны Галиции, убитой в 2017 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Times of Malta.

Премьер-министр Джозеф Мускат назначил судью в отставке Эмеритуса Майкла Маллию для проведения независимого общественного расследования убийства.

В состав комиссии также войдут бывший декан юридического факультета, конституционный эксперт Ян Рефало и судебно-медицинский эксперт Энтони Абела Медичи.

Правительство заявило, что премьер-министр потребовал, чтобы расследование было завершено в течение девяти месяцев, после чего будет опубликован отчет.

В отчете о состоянии верховенства права на Мальте, опубликованном в июне, Совет Европы призвал правительство провести общественное расследование с целью установить, можно ли было предотвратить смерть журналистки. Установленный трехмесячный срок для начала расследования истекал 26 сентября.

Вскоре после убийства были задержаны трое подозреваемых, позже им выдвинули официальные обвинения, а в июле началось судебное разбирательство. Однако, заказчики убийства до сих пор не установлены.

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