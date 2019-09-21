У Києві поліцейські попалися на хабарі

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Субота, 21 вересня 2019, 11:12

Слідчі ДБР затримали дільничних офіцерів Оболонського райуправління та оперуповноваженого Солом’янського райуправління поліції у Києві за фактом вимагання коштів від затриманої громадянки.

Джерело: сайт ДБР

Деталі: За даними досудового розслідування, в Оболонському районі Києва дільничні офіцери поліції затримали молоду жінку, у якої виявили речовини, схожі на наркотичні засоби. Правоохоронці вимагали 60 тисяч гривень неправомірної вигоди у рідних дівчини за уникнення нею кримінальної відповідальності за зберігання наркотиків.

28 тисяч гривень поліцейські одержали відразу, ще 10 тисяч – на банківську картку одного з дільничних офіцерів.

Після перерахування залишку коштів у сумі 22 тисячі гривень та зняття частини коштів з картки, правоохоронців затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

 

Дільничному офіцеру оголошено підозру у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 за ст. 368 Кримінального кодексу України);

оперуповноваженому оголошено підозру в пособництві у наданні неправомірної вигоди за невчинення службовою особою в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням службового становища, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України).

Процесуальне керівництво здійснює Генеральна прокуратура, оперативний супровід – працівники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції.

У разі доведення вини, дільничному офіцеру загрожує позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна. Поліцейському, що виступав посередником – позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

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Теми: поліція хабар


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