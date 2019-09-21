В Киеве полицейские попались на взятке

Следователи ГБР задержали участковых офицеров Оболонского райуправления и оперуполномоченного Соломенского райуправления полиции в Киеве по факту вымогательства средств от задержанной гражданки.

Источник: сайт ГБР

Детали: По данным предварительного расследования, в Оболонском районе Киева участковые офицеры полиции задержали молодую женщину, у которой обнаружили вещества, похожие на наркотические средства. Правоохранители потребовали 60 тысяч гривен неправомерной выгоды от родных девушки за избежание ею уголовной ответственности за хранение наркотиков.

28 тысяч гривен полицейские получили сразу, еще 10 тысяч - на банковскую карточку одного из участковых офицеров.

После перечисления остатка средств в сумме 22 тысячи гривен и снятия части средств с карты, правоохранителей задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Участковому офицеру объявлено подозрение в принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины);

оперуполномоченному объявлено подозрение в пособничестве в предоставлении неправомерной выгоды за несовершение должностным лицом в интересах третьего лица любого действия с использованием служебного положения, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины).

Процессуальное руководство осуществляет Генеральная прокуратура, оперативное сопровождение - работники Департамента внутренней безопасности Нацполиции.

В случае доказательства вины, участковому офицеру грозит лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества. Полицейскому, который выступал посредником - лишение свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.