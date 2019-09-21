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У Росії журналістку звинуватили у виправданні тероризму

Субота, 21 вересня 2019, 12:27
Світлана Прокоп`єва
Радіо Свобода

У Росії журналістці Світлані Прокоп`євій пред'явлено звинувачення в публічному виправданні тероризму через її заяву в ефірі радіостанції "Ехо Москви у Пскові".

Джерело: адвокат Прокоп'євої Тетяна Мартинова у коментарі "Север.Реалии", російська служба Радіо Свобода

Деталі: За словами Мартинової, обвинувачення пред'явлено за частиною 2 статті 205.2 КК РФ, що передбачає штраф до мільйона рублів або позбавлення волі на строк до семи років.

Вона уточнила, що не може коментувати деталі процесу, оскільки з неї та зі Світлани слідство взяло нову підписку про нерозголошення.

"Зараз можу сказати тільки одне: Світлана Володимирівна, звичайно ж, не визнає своєї провини", - зазначила Мартинова.

Приводом для кримінальної справи став виступ Прокоп'євої на радіо, в якому вона міркувала про вибух біля будівлі ФСБ Архангельська.

Тоді 17-річний підліток підірвав саморобний пристрій біля входу до будівлі місцевого управління ФСБ. На думку журналістки, цей вчинок міг бути спровокований репресивними діями політичного режиму.

У лютому щодо Прокоп'євої було порушено кримінальну справу про виправдання тероризму. У липні журналістку внесли до списку екстремістів, її рахунки були заблоковані.

Прокоп'єва позаштатно співпрацює з декількома засобами масової інформації, в тому числі з Радіо Свобода. На її підтримку і на захист свободи висловлення поглядів виступили журналісти, міжнародні правозахисні організації, політики та громадські діячі.

До Європейського суду з прав людини вже надійшла скарга Прокоп'євої на порушення її прав як журналіста. У зверненні, зокрема, підкреслюється, що вилучення особистого обладнання під час обшуку в квартирі журналістки поставило під загрозу конфіденційність її джерел інформації.

Українська правда
Теми: РосіяЗМІсвобода слова
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