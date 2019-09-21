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В России журналистке предъявили обвинение в оправдании терроризма

Суббота, 21 сентября 2019, 12:27
Светлана Прокопьева
Радио Свобода

В России журналистке Светлане Прокопьевой предъявлено обвинение в публичном оправдании терроризма из-за ее заявлений в эфире радиостанции "Эхо Москвы в Пскове".

Источник: адвокат Прокопьевой Татьяна Мартынова в комментарии "Север.Реалии", российская служба Радио Свобода

Детали: По словам Мартыновой, обвинение предъявлено по части 2 статьи 205.2 УК РФ, что предусматривает штраф до миллиона рублей или лишение свободы сроком до семи лет.

Она уточнила, что не может комментировать детали процесса, так как с нее и со Светланы следствие взяло новую подписку о неразглашении.

"Сейчас могу сказать только одно: Светлана Владимировна, конечно же, не признает свою вину", - отметила Мартынова.

Поводом для уголовного дела послужило выступление Прокопьевой на радио, в котором она рассуждала о взрыве в здании ФСБ Архангельска.

Тогда 17-летний подросток взорвал самодельное устройство у входа в здание местного управления ФСБ. По мнению журналистки, этот поступок мог быть спровоцирован репрессивными действиями политического режима.

В феврале в отношении Прокопьевой было возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма. В июле журналистку внесли в список экстремистов, её счета были заблокированы.

Прокопьева внештатно сотрудничает с несколькими средствами массовой информации, в том числе с Радио Свобода. В её поддержку и в защиту свободы выражения мнения выступили журналисты, международные правозащитные организации, политики и общественные деятели.

В Европейский суд по правам человека уже поступила жалоба Прокопьевой на нарушение её прав как журналиста. В обращении, в частности, подчёркивается, что изъятие личного оборудования при обыске в квартире журналистки поставило под угрозу конфиденциальность её источников информации.

Украинская правда
Темы: РосcияСМИсвобода слова
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