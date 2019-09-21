На двох КПВВ на адмінмежі з Кримом починається ремонт

44 перегляди
Субота, 21 вересня 2019, 12:42

У КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" на адмінмежі з окупованим Кримом розпочинаються будівельні роботи, через "Каланчак" пропускатимуть лише пішоходів.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Дослівно: "Повідомляємо, що з 08.00 23 вересня у КПВВ "Каланчак" буде здійснюватися пропуск тільки пішоходів. Автомобільний транспорт буде перенаправлятися до КПВВ "Чаплинка".

У КПВВ "Чонгар" пропуск осіб та транспортних засобів буде здійснюватися встановленим порядком, однак можуть виникати незручності в зв’язку з проведенням ремонтних робіт".

Деталі: У Держприкордонслужбі зазначили, що 20 вересня до зазначених КПВВ прибули представники будівельних організацій з метою проведення модернізації контрольних пунктів.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Крим Прикордонна служба


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Активіста "Автомайдану" Якименка катували в російському полоні – дружина 20 вересня 2019, 17:53
Аксьонова залишили на чолі окупованого Криму ще на 5 років 20 вересня 2019, 14:51
СБУ розслідуватиме поїздку пропагандистів з Криму на нараду ОБСЄ 19 вересня 2019, 13:48
Усі новини
Головні новини
Українська делегація не поїде на сесію ПАРЄ – депутат
ООС: за добу постраждало четверо військових
Байден відреагував на виправдання Трампа про розмову із Зеленським
У Нью-Йорку поліція перекривала Мангеттен. На Кліматичний марш прийшли 300 тисяч людей
Усі новини
психологія

Як негативні новини спотворюють наше мислення і що з цим робити

Фото

Без слів: проблеми нашої планети, які не завжди легко уявити

психологія

10 ознак, що у вас можуть бути нездорові кордони зі своєю мамою