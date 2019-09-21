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На двох КПВВ на адмінмежі з Кримом починається ремонт

Субота, 21 вересня 2019, 12:42

У КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" на адмінмежі з окупованим Кримом розпочинаються будівельні роботи, через "Каланчак" пропускатимуть лише пішоходів.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Дослівно: "Повідомляємо, що з 08.00 23 вересня у КПВВ "Каланчак" буде здійснюватися пропуск тільки пішоходів. Автомобільний транспорт буде перенаправлятися до КПВВ "Чаплинка".

У КПВВ "Чонгар" пропуск осіб та транспортних засобів буде здійснюватися встановленим порядком, однак можуть виникати незручності в зв’язку з проведенням ремонтних робіт".

Деталі: У Держприкордонслужбі зазначили, що 20 вересня до зазначених КПВВ прибули представники будівельних організацій з метою проведення модернізації контрольних пунктів.

Українська правда

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Теми: КримПрикордонна служба
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