На двох КПВВ на адмінмежі з Кримом починається ремонт

У КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" на адмінмежі з окупованим Кримом розпочинаються будівельні роботи, через "Каланчак" пропускатимуть лише пішоходів.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Дослівно: "Повідомляємо, що з 08.00 23 вересня у КПВВ "Каланчак" буде здійснюватися пропуск тільки пішоходів. Автомобільний транспорт буде перенаправлятися до КПВВ "Чаплинка".

У КПВВ "Чонгар" пропуск осіб та транспортних засобів буде здійснюватися встановленим порядком, однак можуть виникати незручності в зв’язку з проведенням ремонтних робіт".

Деталі: У Держприкордонслужбі зазначили, що 20 вересня до зазначених КПВВ прибули представники будівельних організацій з метою проведення модернізації контрольних пунктів.