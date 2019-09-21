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На двух КПВВ на админгранице с Крымом начинается ремонт

Суббота, 21 сентября 2019, 12:42

В КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" на админгранице с оккупированным Крымом начинаются строительные работы, через "Каланчак" будут пропускать только пешеходов.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Дословно: "Сообщаем, что с 08.00 23 сентября в КПВВ "Каланчак" будет осуществляться пропуск только пешеходов. Автомобильный транспорт будет перенаправляться к КПВВ "Чаплинка".

В КПВВ "Чонгар" пропуск лиц и транспортных средств будет осуществляться в установленном порядке, однако могут возникать неудобства в связи с проведением ремонтных работ".

Детали: В Госпогранслужбе отметили, что 20 сентября к указанным КПВВ прибыли представители строительных организаций с целью проведения модернизации контрольных пунктов.

Украинская правда

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Темы: КрымПограничная служба
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