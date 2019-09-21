На двух КПВВ на админгранице с Крымом начинается ремонт

157 просмотров
Суббота, 21 сентября 2019, 12:42

В КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" на админгранице с оккупированным Крымом начинаются строительные работы, через "Каланчак" будут пропускать только пешеходов.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Дословно: "Сообщаем, что с 08.00 23 сентября в КПВВ "Каланчак" будет осуществляться пропуск только пешеходов. Автомобильный транспорт будет перенаправляться к КПВВ "Чаплинка".

В КПВВ "Чонгар" пропуск лиц и транспортных средств будет осуществляться в установленном порядке, однако могут возникать неудобства в связи с проведением ремонтных работ".

Детали: В Госпогранслужбе отметили, что 20 сентября к указанным КПВВ прибыли представители строительных организаций с целью проведения модернизации контрольных пунктов.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Крым Пограничная служба


powered by lun.ua
Материалы по теме
Активиста "Автомайдана" Якименко пытали в российской плену – жена 20 сентября 2019, 17:53
Аксенова оставили во главе оккупированного Крыма еще на 5 лет 20 сентября 2019, 14:51
СБУ будет расследовать поездку пропагандистов из Крыма на совещание ОБСЕ 19 сентября 2019, 13:48
Все новости
Главные новости
Украинская делегация не поедет на сессию ПАСЕ – депутат
ООС: за сутки пострадало четверо военных
Байден отреагировал на оправдания Трампа о разговоре с Зеленским 
В Нью-Йорке полиция перекрывала Манхэттен. На Климатический марш пришли 300 000 человек
Все новости
Фото

Поверить в мечту. Модель с особой кожей

тест

Что вы знаете о радиации и Чернобыле?

здоровье

Менструация: что это такое, как пережить месячные и ПМС, в каких случаях идти к врачу

Поиск по сайту
Архив
Весь архів