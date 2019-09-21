Частина делегації Верховної Ради все ж поїде на сесію ПАРЄ

Близько половини депутатів, що увійшли до української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи, планують поїхати на осінню сесію ПАРЄ попри єдність думок з цього питання у делегації.

Про це "Європейській правді" розповіли кілька членів новоствореної делегації.

Як відомо, у п’ятницю у Верховній раді завершили формування нової делегації України у ПАРЄ, обравши керівництво. Делегацію очолила депутатка від партії "Слуга народу" Єлизавета Ясько. ЇЇ першим заступником обрали Сергія Соболєва з "Батьківщини".

Однак сформований перелік членів нашої делегації навмисне не передаватимуть до Асамблеї до початку осінньої сесії, розповіли ЄвроПравді кілька членів делегації.

"На рівні політичного рішення 4 фракцій прийняло рішення не подавати credentials нової делегації (офіційний документ, що уповноважує депутатів представляти Україну у ПАРЄ)", - підтвердила цю інформацію Ясько.

За правилами ПАРЄ це означає, що до асамблеї має право поїхати стара делегація, повноваження її членів будуть повноцінно визнаватися у Страсбурзі. Нардепи від Батьківщини, "ЄС" та ОПЗЖ, які були і у складі старої делегації і є також у новій, вже запланували цю поїздку і мають намір брати участь у розгляді окремих питань – тих, що стосуються України.

"Ми маємо їхати і захищати інтереси України, а не лишати ПАРЄ під впливом одних лише росіян. Зокрема, ми зможемо поставити питання Макрону, зможемо висловитися щодо так званих виборів у Криму тощо", - заявив Європейській правді Олексій Гончаренко ("ЄС").

Ці наміри суперечать заяві голови профільного комітету ВР Богдана Яременка ("Слуга Народу"), який повідомив у понеділок, що делегація України взагалі не поїде на сесію ПАРЄ.

У коментарі "Європейській правді" депутат уточнив, що хтось і депутатів справді може з’явитися у Страсбурзі. "Хтось з них, не виключено, може поїхати. Але це буде відображенням їх особистої волі, а не волі Верховної ради", - пояснив вн.

Цікаво, що до Страсбургу може поїхати також однопартійка Яременка, новообрана депутатка Ясько – але вона не зможе зайти до зали, бо ПАРЄ не визнає її повноваження. Старі депутати пропонують їй приїхати у якості запрошеної.

"Це поки не вирішено, і це є більш технічним питанням. Ми проводимо консультації з іншими країнами і може бути так, що зустрічі будуть під час сесії в Страсбурзі", - пояснила вона ЄвроПравді.