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Часть делегации Верховной Рады все же поедет на сессию ПАСЕ

Суббота, 21 сентября 2019, 13:40
Часть делегации Верховной Рады все же поедет на сессию ПАСЕ

Часть депутатов, вошедших в украинскую делегацию в Парламентской ассамблее Совета Европы, планируют поехать на осеннюю сессию ПАСЕ, несмотря на единство мнений по этому вопросу в делегации.

Об этом "Европейской правде" рассказали несколько членов новой делегации.

Как известно, в пятницу в Верховной Раде завершили формирование новой делегации Украины в ПАСЕ, выбрав руководство. Делегацию возглавила депутат от партии "Слуга народа" Елизавета Ясько. Ее первым заместителем избрали Сергея Соболева из "Батькивщины".

Однако сформированный перечень членов нашей делегации умышленно не передавали в Ассамблею до начала осенней сессии, рассказали ЕвроПравде несколько членов делегации.

"На уровне политического решения 4 фракции приняли решение не подавать credentials новой делегации (официальный документ, наделяющий депутатов представлять Украину в ПАСЕ)", - подтвердила эту информацию Елизавета Ясько.

По правилам ПАСЕ это означает, что в Ассамблею имеет право поехать старая делегация, полномочия ее членов будут полноценно признаваться в Страсбурге. Нардепы от "Батькивщины", "ЕС" и ОПЗЖ, которые были и в составе старой делегации и также остались в новой, уже запланировали эту поездку и намерены участвовать в рассмотрении отдельных вопросов - тех, которые касаются Украины.

"Мы должны ехать и защищать интересы Украины, а не оставлять ПАСЕ под влиянием одних только россиян. В частности, мы сможем поставить вопрос Макрона, сможем высказаться относительно так называемых выборов в Крыму и тому подобное", - заявил "Европейской правде" Алексей Гончаренко ("ЕС").

Эти намерения противоречат заявлению председателю профильного комитета ВР Богдан Яременко ("Слуга народа"), который сообщил в субботу, что делегация Украины вообще не поедет на сессию ПАСЕ.

В комментарии "Европейской правде" депутат уточнил, что кто-то и депутатов вполне может появиться в Страсбурге. "Кто-то из них, не исключено, может поехать. Но это будет отражением их личной воли, а не воли Верховной Рады", - пояснил он.

Интересно, что в Страсбург может поехать также однопартиец Яременко, новоизбранный депутат Ясько - но она не сможет зайти в зал, потому что ПАСЕ не признает ее полномочия. Старые депутаты предлагают ей приехать в качестве приглашенной.

"Это пока не решено, и это более технический вопрос. Мы проводим консультации с другими странами и может быть так, что встречи будут во время сессии в Страсбурге", - пояснила она ЕвроПравде.

Темы: ПАСЕВерховная Рада
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