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Синоптики попереджають про заморозки і сильний вітер

Субота, 21 вересня 2019, 14:55
Синоптики попереджають про заморозки і сильний вітер

Український гідрометцентр попереджає про заморозки та пориви вітру в Україні.

Джерело: сайт Укргідрометцентру, Інтерфакс-Україна

Дослівно: "22 вересня в Україні, крім західних областей, пориви вітру 15-20 м/с.

22 вересня вночі в Карпатах та на Луганщині сильні заморозки 0-3°(ІІ рівень небезпечності, помаранчевий), 23 вересня на півночі Лівобережжя на поверхні ґрунту заморозки 0-3° (1 рівень небезпечності, жовтий).

22-23 вересня в Україні, крім Волинської та Чернівецької областей, утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки".

 

Деталі: 22 вересня погоду в Україні визначатиме прохолодна, переважно суха повітряна маса, лише на півночі та сході країни більш вологе повітря.

Уночі у північних, Харківській та Полтавській, вдень у східних, Чернігівській та Сумській областях невеликий дощ. На решті територій без опадів.

 

Вітер переважно західний, 7-12 м/с, крім західних областей, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 4-9° тепла, в Луганській області та в Карпатах заморозки 0-3°; вдень 15-20° тепла, на Закарпатті та у південній частині до 23°, у східних областях 12-17°.

У Києві вночі невеликий дощ, вдень без опадів. Температура вночі 7-9°, вдень 17-19°.

23 вересня - без опадів, лише у східних областях вночі місцями невеликий дощ. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

 

Температура повітря вночі 3-8° тепла, на півночі Лівобережжя, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°; вдень 11-16° тепла, у південній частині та місцями у західних областях 17-22°.

У Києві - без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 13-15°.

Українська правда
Теми: погода
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