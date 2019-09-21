Синоптики предупреждают о заморозках и сильном ветре

Украинский гидрометцентр предупреждает о заморозках и порывах ветра в Украине.

Источник: сайт Укргидрометцентра, Интерфакс-Украина

Дословно: "22 сентября в Украине, кроме западных областей, порывы ветра 15-20 м/с.

22 сентября ночью в Карпатах и ​​в Луганской области сильные заморозки 0-3° (II уровень опасности, оранжевый), 23 сентября на севере Левобережья на поверхности почвы заморозки 0-3° (1 уровень опасности, желтый).

22-23 сентября в Украине, кроме Волынской и Черновицкой областей, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности".

Детали: 22 сентября погоду в Украине будет определять прохладная, преимущественно сухая воздушная масса, лишь на севере и востоке страны более влажный воздух.

Ночью в северных, Харьковской и Полтавской, днем ​​в восточных, Черниговской и Сумской областях небольшой дождь. На остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, кроме западных областей, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 4-9° тепла, в Луганской области и в Карпатах заморозки 0-3°; днем 15-20° тепла, на Закарпатье и в южной части до 23°, в восточных областях 12-17°.

В Киеве ночью небольшой дождь, днем ​​без осадков. Температура ночью 7-9°, днем ​​17-19°.

23 сентября - без осадков, лишь в восточных областях ночью местами небольшой дождь. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью 3-8° тепла, на севере Левобережья на поверхности почвы заморозки 0-3°; днем 11-16° тепла, в южной части и местами в западных областях 17-22°.

В Киеве - без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 6-8° тепла, днем ​​13-15°.