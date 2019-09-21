На Львівщині блокують вагони з вугіллям, поліція погрожує застосувати силу

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Субота, 21 вересня 2019, 15:18

На Львівщині на залізничній колії станції "Соснівка" невідомі особи блокують вагони, завантажені вугіллям. Поліція попереджає про застосування заходів примусу.

Джерело: відділ комунікації поліції Львівської області

Дослівно: В Сокальське відділення поліції сьогодні, 21 вересня, надійшла заява від керівництва одного з вугільних підприємств району про те, що в селі Сілець на залізничній колії станції "Соснівка" невідомі особи здійснюють блокування вагонів, завантажених вугіллям, чим наносять суттєву фінансову шкоду підприємству.

Деталі: За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.279 (блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства) КК України. Санкція статті передбачає від двох до п'яти років позбавлення волі.

На місці події працюють підрозділи поліції області на чолі з її начальником Василем Віконським.

Пряма мова Віконського: "Зараз ми намагаємося переконати правопорушників припинити чинити беззаконня. Однак, якщо вони відмовляться виконувати законні вимоги поліцейських, ми будемо змушені застосувати заходи поліцейського примусу".

Разом з тим, як пише Zaxid.net, атовці, шахтарі та місцеві мешканці заблокували російські вагони з вугіллям ще на початку вересня. Відтоді протестувальники цілодобово чергують на станції Соснівка.

Водночас так званий Штаб блокади торгівлі з окупантами повідомляє, що "спроби прориву блокади торгівлі російським вугіллям сьогодні йдуть через кожні півгодини".

Українська правда

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Теми: Львівщина залізниця поліція


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