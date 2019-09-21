Во Львовской области блокируют вагоны с углем, полиция угрожает применить силу

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Суббота, 21 сентября 2019, 15:18

Во Львовской области на железнодорожном пути станции "Сосновка" неизвестные лица блокируют вагоны, загруженные углем. Полиция предупреждает о применении мер принуждения.

Источник: отдел коммуникации полиции Львовской области

Дословно: В Сокальское отделение полиции сегодня, 21 сентября, поступило заявление от руководства одного из угольных предприятий района о том, что в селе Селец на железнодорожном пути станции "Сосновка" неизвестные лица осуществляют блокирование вагонов, груженных углем, чем наносят существенный финансовый ущерб предприятию.

Детали: По факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.279 (блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия) УК Украины. Санкция статьи предусматривает от двух до пяти лет лишения свободы.

На месте происшествия работают подразделения полиции области во главе с ее начальником Василием Виконским.

Прямая речь Виконского: "Сейчас мы пытаемся убедить правонарушителей прекратить беззаконие. Однако, если они откажутся выполнять законные требования полицейских, мы будем вынуждены принять меры полицейского принуждения".

Вместе с тем, как пишет Zaxid.net, ветераны АТО, шахтеры и местные жители заблокировали российские вагоны с углем еще в начале сентября. С тех пор протестующие круглосуточно дежурят на станции Сосновка.

В то же время так называемый Штаб блокады торговли с оккупантами сообщает, что "попытки прорыва блокады торговли российским углем сегодня идут через каждые полчаса".

Украинская правда

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Темы: Львовщина железная дорога полиция


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