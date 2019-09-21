На Одещині маршрутка зіткнулася з вантажівкою: 9 загиблих
Внаслідок зіткнення маршрутки та вантажівки між селами Нова Долина та Прилиманським на Одещині попередньо загинули дев’ятеро людей, ще двоє - травмовані.
Джерело: поліція Одеської області, прес-служба ДСНС
Дослівно поліція: "В результаті зіткнення переповненої людьми маршрутки, що слідувала до Одеси, та вантажівки, що поверталася з обласного центру, попередньо загинули дев’ятеро людей, ще двоє - травмовані. Точна кількість постраждалих встановлюється".
Деталі: Зараз на місці аварії працює слідчо-оперативна група з розслідування дорожньо-транспортних пригод, рятувальники та медики. Встановлюються всі обставини події.
Водночас ДСНС повідомляє про 9 загиблих і 3 постраждалих.
Дослівно ДСНС: "21 вересня о 14:11 до Служби порятунку надійшло повідомлення про ДТП між рейсовим мікроавтобусом Мерседес "Спрінтер" та вантажним автомобілем ДАФ за адресою Овідіопольський р-н, 12 км траси Одеса-Б.-Дністровський, район Гребного каналу. Внаслідок ДТП загинуло 9 осіб та троє постраждало, двоє з яких водії автомобілів".