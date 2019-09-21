На Одещині маршрутка зіткнулася з вантажівкою: 9 загиблих

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Субота, 21 вересня 2019, 15:36
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Внаслідок зіткнення маршрутки та вантажівки між селами Нова Долина та Прилиманським на Одещині попередньо загинули дев’ятеро людей, ще двоє - травмовані.

Джерело: поліція Одеської області, прес-служба ДСНС

Дослівно поліція: "В результаті зіткнення переповненої людьми маршрутки, що слідувала до Одеси, та вантажівки, що поверталася з обласного центру, попередньо загинули дев’ятеро людей, ще двоє - травмовані. Точна кількість постраждалих встановлюється".

Деталі: Зараз на місці аварії працює слідчо-оперативна група з розслідування дорожньо-транспортних пригод, рятувальники та медики. Встановлюються всі обставини події.

Водночас ДСНС повідомляє про 9 загиблих і 3 постраждалих.

 
ДСНС

Дослівно ДСНС: "21 вересня о 14:11 до Служби порятунку надійшло повідомлення про ДТП між рейсовим мікроавтобусом Мерседес "Спрінтер" та вантажним автомобілем ДАФ за адресою Овідіопольський р-н, 12 км траси Одеса-Б.-Дністровський, район Гребного каналу. Внаслідок ДТП загинуло 9 осіб та троє постраждало, двоє з яких водії автомобілів".

Українська правда

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Теми: Одеська область ДТП


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