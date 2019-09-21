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В Одесской области маршрутка столкнулась с грузовиком: 9 погибших

Суббота, 21 сентября 2019, 15:36
В Одесской области маршрутка столкнулась с грузовиком: 9 погибших
скриншот видео

В результате столкновения маршрутки и грузовика между селами Новая Долина и Прилиманское в Одесской области предварительно погибли девять человек, еще двое - травмированы.

Источник: полиция Одесской области, пресс-служба ГСЧС

Дословно полиция: "В результате столкновения переполненной людьми маршрутки, следовавшей в Одессу, и грузовика, возвращавшегося из областного центра, предварительно погибли девять человек, еще двое - травмированы. Точное количество пострадавших устанавливается".

Детали: Сейчас на месте аварии работает следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий, спасатели и медики. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В то же время пресс-служба ГСЧС сообщает о 9 погибших и 3 пострадавших.

 
ГСЧС

Дословно ГСЧС: "21 сентября в 14:11 в Службу спасения поступило сообщение о ДТП между рейсовым микроавтобусом Мерседес "Спринтер" и грузовым автомобилем ДАФ по адресу Овидиопольский р-н, 12 км трассы Одесса-Б.-Днестровский, район Гребного канала. Вследствие ДТП погибли 9 человек и трое пострадали, двое из которых водители автомобилей".

Украинская правда

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Темы: Одесская областьДТП
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