В Одесской области маршрутка столкнулась с грузовиком: 9 погибших

В результате столкновения маршрутки и грузовика между селами Новая Долина и Прилиманское в Одесской области предварительно погибли девять человек, еще двое - травмированы.

Источник: полиция Одесской области, пресс-служба ГСЧС

Дословно полиция: "В результате столкновения переполненной людьми маршрутки, следовавшей в Одессу, и грузовика, возвращавшегося из областного центра, предварительно погибли девять человек, еще двое - травмированы. Точное количество пострадавших устанавливается".

Детали: Сейчас на месте аварии работает следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий, спасатели и медики. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В то же время пресс-служба ГСЧС сообщает о 9 погибших и 3 пострадавших.

ГСЧС

Дословно ГСЧС: "21 сентября в 14:11 в Службу спасения поступило сообщение о ДТП между рейсовым микроавтобусом Мерседес "Спринтер" и грузовым автомобилем ДАФ по адресу Овидиопольский р-н, 12 км трассы Одесса-Б.-Днестровский, район Гребного канала. Вследствие ДТП погибли 9 человек и трое пострадали, двое из которых водители автомобилей".