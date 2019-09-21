В Одесской области маршрутка столкнулась с грузовиком: 9 погибших

В результате столкновения маршрутки и грузовика между селами Новая Долина и Прилиманское в Одесской области предварительно погибли девять человек, еще двое - травмированы.

Источник: полиция Одесской области, пресс-служба ГСЧС

Дословно полиция: "В результате столкновения переполненной людьми маршрутки, следовавшей в Одессу, и грузовика, возвращавшегося из областного центра, предварительно погибли девять человек, еще двое - травмированы. Точное количество пострадавших устанавливается".

Детали: Сейчас на месте аварии работает следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий, спасатели и медики. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В то же время пресс-служба ГСЧС сообщает о 9 погибших и 3 пострадавших.

ГСЧС

"21.09.2019 г. в 14:11 в ГСЧС поступило сообщение, что в Овидиопольском районе, на 12 км трассы Одесса-Б.-Днестровский произошло столкновение рейсового микроавтобуса Мерседес "Спринтер" (д.р. ВН2688НО) и грузового автомобиля ДАФ ( д.р. ВА6924АВ). в результате ДТП погибли 9 человек и 3 человека пострадали", - говорится в сообщении.

К деблокации погибших и пострадавших, смыву топлива из проезжей части от ГСЧС привлечено 2 единицы техники и 10 человек личного состава.