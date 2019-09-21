Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна передала Туреччині дані 23 осіб, підозрюваних у тероризмі

Субота, 21 вересня 2019, 21:49

Україна передала Туреччині інформацію щодо 23 осіб, які підозрюються у тероризмі. 

Джерело: голова Нацполіції України Сергій Князєв під час зустрічі глави МВС Арсена Авакова з главою МВС Турецької республіки Сулейманом Сойлу, повідомляє НПУ 

Деталі: За словами Князєва, одним із результатів співпраці з Туреччиною у боротьбі з організованою злочинністю і "злодіями в законі" є передача осіб, які підозрюються у тероризмі. 

Пряма мова Князєва: "У цьому питанні ми маємо спільне бачення - тільки жорсткі кроки. ... Від Туреччини до нас було направлено 28 запитів щодо розшуку злочинців-громадян Турецької Республіки. Ми відповіли на всі. Крім того, ми передали 23 особи, які підозрюються у тероризмі, 31 - шахрайстві та 36 у контрабанді. По всім цим особам правоохоронці взаємодіяли через канали Інтерполу. Туреччина передала нам двох громадян". 

Князєв додав, що по вказаних особах правоохоронці взаємодіяли через канали Інтерполу. 

У свою чергу Сойлу зазначив, що Туреччина готова співпрацювати разом з Україною в питаннях боротьби з тероризмом на всіх рівнях.  

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ТуреччинатероризмМВСполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

Усі новини...
Туреччина
Виробник Bayraktar почав будівництво заводу в Україні – Камишін
Туреччина не висувала жодних умов Києву щодо повернення командирів "Азову" − посол
Глава МЗС Туреччини поговорив з Лавровим про "зернову угоду"
Останні новини
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:20
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, в Одесі лунали вибухи
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
21:25
Через удар РФ у слюсаря в Одесі двічі зупинилося серце, і він помер
21:23
Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор
21:09
В Арктиці зафіксували найтепліше літо за всю історію спостережень – вчені
21:01
"Київстар" сподівається відновити послуги смс і передачі даних уночі
20:41
В ЄС вважають, що Австрія погодиться на переговори про вступ України
20:40
Tesla відкличе більше 2 мільйонів електромобілів через проблеми з автопілотом
Усі новини...
Реклама: