Україна передала Туреччині дані 23 осіб, підозрюваних у тероризмі

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Субота, 21 вересня 2019, 21:49

Україна передала Туреччині інформацію щодо 23 осіб, які підозрюються у тероризмі. 

Джерело: голова Нацполіції України Сергій Князєв під час зустрічі глави МВС Арсена Авакова з главою МВС Турецької республіки Сулейманом Сойлу, повідомляє НПУ 

Деталі: За словами Князєва, одним із результатів співпраці з Туреччиною у боротьбі з організованою злочинністю і "злодіями в законі" є передача осіб, які підозрюються у тероризмі. 

Пряма мова Князєва: "У цьому питанні ми маємо спільне бачення - тільки жорсткі кроки. ... Від Туреччини до нас було направлено 28 запитів щодо розшуку злочинців-громадян Турецької Республіки. Ми відповіли на всі. Крім того, ми передали 23 особи, які підозрюються у тероризмі, 31 - шахрайстві та 36 у контрабанді. По всім цим особам правоохоронці взаємодіяли через канали Інтерполу. Туреччина передала нам двох громадян". 

Князєв додав, що по вказаних особах правоохоронці взаємодіяли через канали Інтерполу. 

У свою чергу Сойлу зазначив, що Туреччина готова співпрацювати разом з Україною в питаннях боротьби з тероризмом на всіх рівнях.  

Українська правда

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Теми: Туреччина тероризм МВС поліція


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