Україна передала Туреччині дані 23 осіб, підозрюваних у тероризмі

Україна передала Туреччині інформацію щодо 23 осіб, які підозрюються у тероризмі.

Джерело: голова Нацполіції України Сергій Князєв під час зустрічі глави МВС Арсена Авакова з главою МВС Турецької республіки Сулейманом Сойлу, повідомляє НПУ

Деталі: За словами Князєва, одним із результатів співпраці з Туреччиною у боротьбі з організованою злочинністю і "злодіями в законі" є передача осіб, які підозрюються у тероризмі.

Пряма мова Князєва: "У цьому питанні ми маємо спільне бачення - тільки жорсткі кроки. ... Від Туреччини до нас було направлено 28 запитів щодо розшуку злочинців-громадян Турецької Республіки. Ми відповіли на всі. Крім того, ми передали 23 особи, які підозрюються у тероризмі, 31 - шахрайстві та 36 у контрабанді. По всім цим особам правоохоронці взаємодіяли через канали Інтерполу. Туреччина передала нам двох громадян".

Князєв додав, що по вказаних особах правоохоронці взаємодіяли через канали Інтерполу.

У свою чергу Сойлу зазначив, що Туреччина готова співпрацювати разом з Україною в питаннях боротьби з тероризмом на всіх рівнях.