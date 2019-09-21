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Украина передала Турции данные 23 человек, подозреваемых в терроризме

Суббота, 21 сентября 2019, 21:49

Украина передала Турции информацию о 23 лицах, подозреваемых в терроризме.

Источник: глава Нацполиции Украины Сергей Князев во время встречи главы МВД Арсена Авакова с главой МВД Турецкой республики Сулейманом Сойлу, сообщает НПУ

Детали: По словам Князева, одним из результатов сотрудничества с Турцией в борьбе с организованной преступностью и "ворами в законе" является передача лиц, подозреваемых в терроризме.

Прямая речь Князева: "В этом вопросе мы имеем общее видение - только жесткие шаги. ... От Турции нам было направлено 28 запросов по розыску преступников граждан Турецкой Республики. Мы ответили на все. Кроме того, мы передали 23 человека, которые подозреваются в терроризме, 31 - мошенничестве и 36 в контрабанде. По всем этим лицам правоохранители взаимодействовали через каналы Интерпола. Турция передала нам двух граждан".

Князев добавил, что по указанным лицам правоохранители взаимодействовали через каналы Интерпола.

В свою очередь Сойлу отметил, что Турция готова сотрудничать вместе с Украиной в вопросах борьбы с терроризмом на всех уровнях.

Украинская правда
Темы: ТурциятерроризмМВДполиция
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