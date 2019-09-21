Рекламний щит впав на дітей у Житомирі: четверо постраждалих

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Субота, 21 вересня 2019, 22:59

У Житомирі внаслідок падіння металевої конструкції травмовано четверо дітей. 

Джерело: відділ комунікації поліції Житомирської області 

Деталі: Інцидент стався вдень 21 вересня на Польському бульварі.  "За попередньою інформацією, під час святкових заходів з нагоди Дня мікрорайону Малікова внаслідок пориву вітру впав рекламний банер розміром 4 на 5 метрів, внаслідок чого було травмовано четверо дітей віком від 10 до 11 років", - повідомили у поліції. 

Серед травмованих - один хлопчик і троє дівчаток. Постраждалих доправлено до обласної дитячої лікарні, у них діагностовано забої.

На місці падіння банеру працюють поліцейські, які встановлюють причини та обставини події.

Українська правда

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Теми: Житомир надзвичайна подія діти поліція


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