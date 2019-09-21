Рекламный щит упал на детей в Житомире: четверо пострадавших

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Суббота, 21 сентября 2019, 22:59

В Житомире в результате падения металлической конструкции травмированы четверо детей.

Источник: отдел коммуникации полиции Житомирской области, Житомир.info

Детали: Инцидент произошел днем ​​21 сентября на Польском бульваре.

"По предварительной информации, во время праздничных мероприятий по случаю Дня микрорайона Маликова в результате порыва ветра упал рекламный баннер размером 4 на 5 метров, в результате чего были травмированы четверо детей в возрасте от 10 до 11 лет", - сообщили в полиции.

Среди травмированных - один мальчик и три девочки. Пострадавшие доставлены в областную детскую больницу, у них диагностированы ушибы.

На месте падения баннера работают полицейские, устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.

Украинская правда

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Темы: Житомир чрезвычайное происшествие дети полиция


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