Рекламный щит упал на детей в Житомире: четверо пострадавших
Суббота, 21 сентября 2019, 22:59
В Житомире в результате падения металлической конструкции травмированы четверо детей.
Источник: отдел коммуникации полиции Житомирской области, Житомир.info
Детали: Инцидент произошел днем 21 сентября на Польском бульваре.
"По предварительной информации, во время праздничных мероприятий по случаю Дня микрорайона Маликова в результате порыва ветра упал рекламный баннер размером 4 на 5 метров, в результате чего были травмированы четверо детей в возрасте от 10 до 11 лет", - сообщили в полиции.
Среди травмированных - один мальчик и три девочки. Пострадавшие доставлены в областную детскую больницу, у них диагностированы ушибы.
На месте падения баннера работают полицейские, устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.
Украинская правда