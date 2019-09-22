Збірна України пробилася до чвертьфіналу чемпіонату Європи з волейболу

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Неділя, 22 вересня 2019, 00:14

Чоловіча збірна України пробилася до чемпіонату Європи з волейболу, що проходить у чотирьох країнах - Франції, Словенії, Бельгії та Нідерландах.

В 1/8 фіналу, 21 вересня, збірна України в п`яти сетах здолала збірну Бельгії. Рахунок поєдинку - 3:2 (25:22, 21:25, 14:25, 25:18, 15:10).

У матчі чвертьфіналу українська команда зустрінеться 24-го вересня з командою Сербії.

Нагадаємо, що на груповому турнірі збірна України зайняла третє місце. Українці перемогли команди Чехії, Естонії та Чорногорії та програли збірним Польщі та Нідерландів.

Українська правда

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Теми: спорт Україна


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